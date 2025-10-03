scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 3 October 2025: पैसों का जुगाड़ हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य सकते हैं.किसी कार्य में आप अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करेंगे और आपके आसपास जो भी लोग हैं

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- Four of wands

जल्द ही आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट होंगे और आपकी सफलता प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाएगी.श्रम की लंबी यात्रा का पड़ाव निकट ही हैं.कुछ विश्राम के उपरांत नई योजना पर विचार करने की तैयारी शुरू कर देंगे.इस समय कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं.जो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं.उनका पूर्ण करने का प्रयास कर सकेंगे.परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बन सकता है.यह हर्षोल्लास का माहौल किसी नए मेहमान के आगमन की सूचना, विवाह से संबंधित तैयारी और किसी नए घर या संपत्ति को खरीदने को लेकर  हो सकती हैं.इस समय आप अपने जीवन में थोड़ी शांति प्राप्त करना चाहते हैं.काफी लंबे समय से कार्य को सफलता देने के लिए लगातार परिश्रम करते चले आ रहे हैं.आप इस परिश्रम से मुक्त होकर थोड़े समय परिवार के साथ गुजरने की इच्छा मन में बनी हुई है.संतान प्राप्ति की सूचना भी मिल सकती है.इस समय किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य सकते हैं.किसी कार्य में आप अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करेंगे और आपके आसपास जो भी लोग हैं.वह आपके सामने अच्छा महसूस करेंगे.दूसरों की खुशी में अपनी खुशी व्यक्त करने से और दूसरों के साथ अपना सुख बांटने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य: परिवार में यदि कोई महिला गर्भवती है.तो उसके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: नई संपत्ति खरीदने के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं.किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर मिला धन इस समय कार्य आ सकता है.

रिश्ते: जीवन में लोगों का साथ और सहयोग किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में आपको प्रेरणा देता हैं.

