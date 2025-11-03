scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 3 November 2025: कोई हेरा-फेरी हो सकती है, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: आप कभी भी अपने सोच में नकारात्मकता नहीं आने देते हैं. इस समय आपको किसी ऐसी परियोजना की जिम्मेदारी  सौंपी जा सकती है.

gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Six of wands
किसी भी कार्य में हारना आपको पसंद नहीं है.इस आदत के चलते आप हमेशा अपने कार्यों में सफल होते आए हैं.आपके समक्ष परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो. आप कभी भी अपने सोच में नकारात्मकता नहीं आने देते हैं. इस समय आपको किसी ऐसी परियोजना की जिम्मेदारी  सौंपी जा सकती है. जिसे सफल बनाने के प्रयास में आपके कुछ सहयोगियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उच्च अधिकारियों आपकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए अब इस परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं.

साथ ही इस बात की उम्मीद करते हैं. कि आप इस परियोजना को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे. ऐसी स्थिति आप उन सभी सहयोगी से कार्य में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि यह परियोजना आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है.फिर भी आप इस परियोजना को सफल बनाने के लिए अपने पूर्ण प्रयास करेंगे.आपको इस बात का विश्वास है. कि थोड़ा समय अधिक लग सकता है,पर आप इस परियोजना को सफल अवश्य बनाएंगे. आपका आत्मविश्वास मनोबल और ईश्वर में आस्था आपके कार्यों में हमेशा आपकी सहायक रहती हैं.

स्वास्थ्य: घर की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते कई बार विश्राम करने को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता हैं.इस कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन में कोई आपके साथ हेरा फेरी कर सकता है.सामने वाले की इस आदत से थोड़ा सावधान रहिए.

रिश्ते: माता के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर अनबन हो सकती है. जिसके साथ आपके काफी घनिष्ठ संबंध हो.
 

