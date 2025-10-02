Mithun Tarot Rashifal 2 October 2025: मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Lovers

यदि आप पूर्व से संबंध में है. तो संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आती नजर आएगी. इस समय आप अपने संबंधों पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं. यदि कोई ऐसा संबंध आपके जीवन में लंबे समय से बना हुआ है. जिसके कारण आप हमेशा खुद को परेशानी में महसूस करते हैं. तो इस समय उस संबंध को लेकर विचार किया जा सकता हैं. कार्य क्षेत्र में एक अच्छे साझेदारी की तलाश कर रहे हैं. अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. जो आपकी तरह ही सोच और समझ रखने वाला हो. जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं. जो आपके लिए उपयुक्त साझेदार साबित हो सकता हैं. इस मित्रता से आपको आर्थिक लाभ के साथ ही सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होती भी नजर आएगी. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करें. आपका कठोर स्वभाव सामने वाले को निराश कर रहा है. ऐसा वह अनुभव कर सकते हैं. अपने व्यवहार में नम्रता लाएं. यदि किसी बात को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई है. तो आपसी बातचीत से उस बात को सुलझाने का प्रयास करें. एक दूसरे पर आरोपों की बौछार न करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय किसी ऐसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हो सकते हैं. जो अंतरंग संबंधों के कारण निर्मित होती है . शर्म और डर को परे रखकर चिकित्सक से इस समस्या पर बात कीजिए.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के साथ कैसे छोटे व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं. इस व्यवसाय के लिए सामने वाले के पिता से आर्थिक योगदान मिल सकता है.

रिश्ते: हमेशा छोटी-छोटी बातों पर लड़ाइयां ना करें. कुछ बातों को नजरअंदाज करना जीवन में मधुरता लाता है. और रिश्तों में मजबूती बनी रहती है.

---- समाप्त ----