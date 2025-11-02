Mithun Tarot Rashifal 2 November 2025: कीमती उपहार मिल सकता है, अनुभवी की बात मानेंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The High Priestess

आपकी चारों तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियों बंटी नजर आ रही हैं.जिसमें किसी स्थिति की स्पष्टता कम और दुविधा बहुत अधिक हो सकती है. जिसके चलते आप सही निर्णय लेने में खुद को सक्षम महसूस नही कर पाएंगे.ऐसी स्थिति में आप किसी अनुभवी या बुजुर्ग महिला के साथ अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं.आप अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर सकते हैं. बार-बार किसी कार्य के खराब होने से मन में नकारात्मकता आने लगी है. कुछ लोगों के साथ आपका व्यवहार इस समय खराब हो सकता हैं.

आप ऐसा महसूस कर सकते हैं. कि शायद आपकी कार्यों में आ रही असफलता इन्हीं लोगों के कारण हो सकती हैं.ऐसी स्थिति में आप खुद को उन लोगों से दूर रखने के प्रत्येक कर सकते हैंआपको थोड़ा ध्यान साधना और योगा से अपने मन की चंचलता पर काबू करने का प्रयत्न करें.इस समय आपका अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.आपकी जरा सी भी लापरवाही कार्यों को असफल बन सकती हैं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से चली आ रही चर्म रोग की समस्या अब धीरे-धीरे खत्म होते नजर आएगी. इस बात से आप राहत की सांस ले सकते हैं.



आर्थिक स्थिति: माता की तरफ से कोई कीमती उपहार मिलने की संभावना बन रही है. हो सकता हैं, कि यह उपहार किसी उपलब्धि या उत्सव को ध्यान रखते हुए दिया जाएं.

रिश्ते: ऐसे लोगों से डर रही हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा बनते हुए आपके करो में परेशानी पैदा करने की कोशिश करते आए हो.

---- समाप्त ----