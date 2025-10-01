Mithun Tarot Rashifal 1 October 2025: मिथुन राशि वाले चुनौतियों का करें डटकर सामना, बढ़ेगा मानसिक तनाव

मिथुन (Gemini):-

Cards:-Ace of swords

विचारों में इतनी तीव्रता हो रही हैं. कि किसी भी कार्य में स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं. हो सकता हैं, कि किसी ऐसी गतिविधि की शुरुआत हो सकती हैं. जो लंबे समय तक चलायमान रहेगी. इस समय आपको चौकन्ना और सजग रहने की जरूरत हैं. इस समय आपकी चेतना जागृत हो सकती हैं. तथा मानसिक स्तर काफी बढ़ सकता हैं. इस समय आपके विचार पहले से अधिक संतुलित हो सकते हैं. आने वाला समय संघर्षों से लोहा लेने का हैं. इस समय निश्चय ही आप अपने पक्ष को सकारात्मक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास कर सकते हैं. कोरी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता हैं. सावधानी से आगे बढ़ना और सभी स्थितियों को पक्ष में करना आपको सफलता के करीब ले जाएगा. इस बात पर विश्वास रखिए. कि चुनौतियों का डटकर एवं पूरी ईमानदारी से सामना करना आपको आगे बेहतरीन अवसरों की तरफ ले जा सकता है. अधिकांशत चुनौतियों में ही अवसर भी छिपे रहते हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें.

Advertisement

स्वास्थ्य:इस समय मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. नींद पूरी न होने के कारण दिग्भ्रम की स्थिति बन सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं रुके हुए पैसे को वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. आपको विश्वास हैं, कि आप सफल हो जाएंगे.

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में समझौता करने की स्थिति बनें. तो जरूर आगे बढ़िए.

---- समाप्त ----