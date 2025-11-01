scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 1 November 2025: चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं, उत्साह बढ़ा रहेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 1 November 2025: मन में व्याकुलता इस बात को लेकर हो सकती हैं.कि कहीं आपका स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में ना कर दिया जाएं. सामने वाले व्यक्ति के साथ उन योजनाओं पर बातचीत कर सकते हैं

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Chariot 
इस समय परिस्थितियों आपके प्रतिकूल हो सकती हैं. किसी कार्य में अपेक्षित सफलता न प्राप्त होने के कारण मन में असंतुष्टि हो सकती हैं.कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव नजर आएंगे. इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ पदोन्नतियां और स्थानांतरण होने की संभावना बन रही है. मन में व्याकुलता इस बात को लेकर हो सकती हैं.कि कहीं आपका स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में ना कर दिया जाएं. जल्द ही कुछ नए लोगों का आपके कार्य क्षेत्र में आगमन हो सकता है. उनमें से एक व्यक्ति आपका पूर्व परिचित निकलने से आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा. आप सामने वाले व्यक्ति के साथ उन योजनाओं पर बातचीत कर सकते हैं.जिन योजनाओं पर आप कार्य करने की इच्छा रखते आए हैं.हो सकता हैं,कि उन योजनाओं में कुछ ऐसे जोखिम और संघर्षपूर्ण स्थितियां बनेंगीं.

जिनका सामना करना कठिनाई पूर्ण हो सकता हैं.अपनी योजनाओं के सही या गलत होने पर निर्णय ले सकते हैं. आप दोनों मिलकर इन योजनाओं में से सर्वाधिक अच्छी योजना पर कार्य करने की शुरुआत कर सकते हैं.इस समय कार्य से संबंधित कोई ऐसा निर्णय भी लेना पड़ सकता है.जिसको निर्णय के चलते आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ जाए.

स्वास्थ्य: बार-बार जगह या वातावरण का बदलना आपकी नींद के तरीके को प्रभावित करता है. जिस कारण मानसिक तनावबढ़ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

खर्चों का संतुलन बनाए रखें, पैरों में दर्द हो सकता है 
नया काम शुरू कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं 
मीन राशि वालों को बुरी आदतों से रहना होगा दूर, वरना आ सकता है आर्थिक संकट 
कुंभ राशि वाले आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आर्थिक कार्यों में पाएंगे तगड़ा लाभ  
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान 

आर्थिक स्थिति: चार पहिया वाहन खरीदने की तैयारी कर सकते हैं.परिवार के साथ किसी नई संपत्ति पर विचार विमर्श करेंगे.

रिश्ते: यदि आपने पूर्व में किसी के साथ कुछ ऐसी कड़वी बातें कर दी हैं जो सामने वाले को बहुत बुरी लगी होगी. इस स्थिति में आपका सामने वाले से माफी मांग लेना आपके व्यवहार की सरलता को दर्शा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement