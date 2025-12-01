scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 1 December 2025: व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: विचारों में सकारात्मकता लाने की कोशिश करें.किसी समझौते या अनुबंध पर गंभीरता से अध्ययन करें.किसी युवा व्यक्ति से मुलाकात आप लिए छलावा हो सकती हैं.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Page of swords

पूर्ण ऊर्जा और विश्वास से किए कार्य सफल होंगे.अभी तक के ज्ञान का वर्तमान परिस्थिति में उपयोग नजर नहीं आ रही हैं.चीजें जैसी दिख रही हैं.वैसी है नहीं.सामने आ रही कठिन परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करें. महत्वपूर्ण फैसलों पर दृढ़ता से विचार करें.जल्दबाजी में किसी निर्णय पर न पहुंचे.ऐसे लोगों से सावधान रहें.जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचने की मंशा रखते हो.कुछ लाभकारी विचार और योजनाएं मस्तिष्क में आ सकती हैं.किंतु उन्हें कार्यान्वित करने में आपको परेशानी अनुभव हो सकती हैं.विचारों में सकारात्मकता लाने की कोशिश करें.किसी समझौते या अनुबंध पर गंभीरता से अध्ययन करें.किसी युवा व्यक्ति से मुलाकात आप लिए छलावा हो सकती हैं.नए प्रेम संबंध की शुरुआत में थोड़ा सजग रहें.किसी स्थिति में सुलह नहीं करना है.सामने वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा.पूर्व से चली आ रही किसी परियोजना में सफलता मिल सकती हैं. अपने फायदे के लिए कोई आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर सकता है.सावधान रहें.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव बीमार कर सकता है. दिनचर्या में नियमितता लाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कार्यों में सफलता मिल सकती है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: स्वार्थ और मजबूरी वश बने रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे. इस बात को समझना चाहिए.

---- समाप्त ----
