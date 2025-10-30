scorecardresearch
 

Feedback

आज 30 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले सूझबूझ से लें काम, शुभ सूचनाओं की होगी प्राप्ति

Aaj ka Mithun Rashifal 30 October 2025, Gemini Horoscope Today: संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. सूझबूझ से काम लेंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - भाग्य की प्रबलता से हर क्षे़त्र में परचम बुलंद रहेगा. धार्मिक कार्यां व आयोजनों में रुचि लेंगे. आस्था विश्वास बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. सूझबूझ से काम लेंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंध कार्य एवं भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणि्िज्यक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभकारी योजनाओं में गति आएगी. तेजी रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. आत्मसम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रशासन प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. सुखद पल बनेंगे. मैत्री मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुर व्यवहार रखेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रखेंगे. मनोबल उूंचा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक :  3 4 5

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. ध्यान साधना बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement