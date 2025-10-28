scorecardresearch
 

आज 28 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: टीम वर्क के मामले संवरेंगे, कामकाज पर फोकस बढ़ाएं

Aaj ka Mithun Rashifal 28 October 2025, Gemini Horoscope Today: परिवार में सबसे सुख सौख्य बांटेंगे. रिश्ता मजबूत रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. आदरभाव बनाए रहेंगे.

मिथुन- सामूहिक हितों को बढ़ाने और बचाने में सफलता पाएंगे. उद्योग व्यापार के श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. औद्योगिक लक्ष्य पाने का प्रयास होगा. पारिवारिक संबंधों में सफलता मिलेगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. साझा व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं में अपेक्षित गति बनाए रखेंगे. टीम वर्क के मामले संवरेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएं. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. विविध प्रयासों में तेजी रहेगी. नेतृत्व पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बनाएंगे. इच्छित हितलाभ बना रहेगा. कार्य लंबित नहीं रखें. भूमि भवन के मामलों में सफलता बढ़ेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियां के साथ सुख से रहेंगे. यादगार वक्त बिताएंगे. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. परिवार में सबसे सुख सौख्य बांटेंगे. रिश्ता मजबूत रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. आदरभाव बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता रखेंगे. सकारात्मकता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ के समान

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. परस्पर सहयोग रखें.

