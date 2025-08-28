scorecardresearch
 

आज 28 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 28 August 2025, Gemini Horoscope Today: पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. वित्तीय कार्य संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - स्वजनों व मित्रों के साथ सुखदायक समय बिताएंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव होंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. रिश्ते मधुर व प्रगाढ़़ होंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच में बड़प्पन बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में उत्साही व प्रभावी रहेंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में लाभ अच्छा बना रहेगा. पेशेवर इच्छित फल पाएंगे. सूझबूझ व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी.

धन संपत्ति- धन संपत्ति से अधिक महत्व सहयोग व सहकार को देंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. वित्तीय कार्य संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी को बढ़ाएंगे. जानने वालों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. सुखकर सूचनाओं को साझा करेंगे. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में प्रभावशाली बने रहेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 1 3 5 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. उत्साह बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
