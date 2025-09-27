scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: शनिवार के दिन मिथुन राशि वाले किसी की बातों में न आएं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 27 September 2025, Gemini Horoscope Today: कामकाज पूर्ववत् रहेगा. पेशेवर चर्चाओं में धैर्य से कदम आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

मिथुन - मेहनत से राह बनाने का समय है.  रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे.  मितभाषी व अनुशासित बने रहें.  विविध मामलों में स्पष्टता बढ़ाएं.  कामकाज पूर्ववत् रहेगा.  पेशेवर चर्चाओं में धैर्य से कदम आगे बढ़ाएंगे.  परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.  चर्चा में सजग रहेंगे.  सहकर्मियों का समर्थन रहेगा.  सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे.  व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं.  अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें.  जोखिम न लें. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में धैर्य व समय प्रबंधन बढ़ाएं.  कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे.  कार्यगति रुटीन बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  समकक्षों का साथ रहेगा.  जल्दबाजी से बचें.  विरोधियों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक प्रलोभनों में न आएं.  अतार्किक योजनाओं में जमा पूंजी न लगाएं.  सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही व अनदेखी में नुकसान की आशंका है.  उधार के लेनदेन से बचें.  खर्च पर नियंत्रण रखें. 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष अनुकूल बना रहेगां विविध विषयों में सहजता रखेंगे.  झूठी बातों व बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे.  अनजानों से दूरी रखेंगे.  रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे.  रिश्तों में धैर्य रखेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें.  उचित अवसर का इंतजार करेंेगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- मेहनत और सूझबूझ बनाए रखेंगे.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  संकेतों के प्रति सजग रहें.  अपनों का ख्याल रखें.  स्पष्टता बढ़ाएं.  आत्मनियंत्रण रखें. 

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  तर्कशील रहें.

