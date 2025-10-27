आज 27 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: सक्रियता बढ़ाएंगे, लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा

मिथुन - साझा संबंधों को मजबूत बनाने में सफल होंगे. उद्योग कार्यों में सबका सहयोग मिलेगा. पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बना रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. जीवनसाथी उम्मीदों पर खरा रहेगा. अपनों की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. कला कौशल और सहकार पर ध्यान देंगें. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार के प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. व्यवसाय में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. साझीदारी को बेहतर बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- सबको साथ लेकर चलेंगे. भूमि भवन के मामले पक्ष में रहेंगे. वित्तीय प्रयास बढ़ाएंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. प्रलोभन में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सबल बना रहेगा. घर में खुशियां बढ़ेंगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे. रिश्तों में स्नेह विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध मामले समय से पूरे करें. चर्चा संवाद में प्रभावी रहें. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सहकार की भावना रखें.

---- समाप्त ----