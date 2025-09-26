scorecardresearch
 

आज 26 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले सूझबूझ से काम करेंगे, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 26 September 2025, Gemini Horoscope Today: वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे.

मिथुन - समता सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. जरूरी कार्य शाम तक पूरे करने की कोशिश होगी. महत्वपूर्ण मामलों में उत्साह और निरंतरता रखेंगे. कला कौशल से विविध मामले संवारेंगे. सक्रियता व साहस से परिणाम सधेंगे. आर्थिक संतुलन बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सूझबूझ से लाभ बढ़ाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. साथियों व सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. समकक्ष प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर प्रयासों व उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान बल पाएंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ और प्रभाव बनाए रहेंगे. विभिन्न कार्यां से तेजी दिखाएंगे. पेशेवरों व जिम्मेदारों से जुड़ेंगे. साथियों में आपसी विश्वास बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. यात्रा व मनोरंजन पर जा सकते है. भेंट के मौके बढ़ेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. व्यर्थ की आशंकाओं में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा पर जोर बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व निखार पाएगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान व योग पर बल रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. तेजी बढ़ाएं.

