आज 25 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का आर्थिक प्रतिफल अच्छा रहेगा, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 25 September 2025, Gemini Horoscope Today: योजनाओं को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सक्रियता रखेंगे.

मिथुन - कारोबारी पक्ष मजबूत बना रहेगा. व्यक्तिगत जवाबदेही व जिम्मेदारी पर फोकस होगा. अपनों के साथ सहजता बनाए रहेंगे. कला प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. साहस पराक्रम व तेजी से काम लेंगे. व्यर्थ की बातों से बचेंगे. समय एवं ऊर्जा का प्रबंधन बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि रखेंगे. योजनाओं को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सक्रियता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर उत्साहित रहेंगे. पहल का भाव बनाए रखेंगे. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. कामकाजी चर्चाएं सफल होंगी. प्रशासनिक कार्य सधेंगे. पद प्रतिष्ठा संवार पर रहेगी. महत्वपूर्ण कार्या को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रतिफल अच्छा रहेगा. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. लाभ व प्रभाव में वृद्धि होगी. परिणाम उम्मीद से अच्छे रहेंगे. अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत उूंचा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रसंग अनुकूल बने रहेंगे. रिश्ते मजबूत रहेंगे. भावनाओं के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी बने रहेंगे. सुख सौख्य सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मधुर रहेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से भेंट में रुचि रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज में तेजी रहेगी. आदर सत्कार का भाव रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 5 7 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. स्वाध्याय बढ़ाएं.

 

