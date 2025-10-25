आज 25 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: शनिवार के दिन मिथुन राशि वाले लोभ-लालच से रहें सावधान, पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव

मिथुन - करियर को मेहनत से संवारने की कोशिश बनी रहेगी. करियर कारोबार में गति बनाए रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. सेवाक्षेत्र के विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन में रुचि बढ़ाएंगे. लोभ व प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक विषयों में पहल रखेंगे. विविध विषयों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. नौकरी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें.

धन संपत्ति- समय प्रबंधन पर जोर रहेगा. उपलब्धियां बेहतर बनी रहेंगी. सजगता सतर्कता से कार्य करेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. बहकावे में न आएं. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में हिचक बनी रहेगी. धैर्य से अपना पक्ष आगे बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. भावनाओं के प्रदर्शन उतावली नहीं दिखाएंगे. चर्चा संवाद में देरी न करें. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत संबंधी मामलों में अनदेखी से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. रुटीन संवारें. मनोबल ऊंचा रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमाशीलता बनाए रखें.

---- समाप्त ----