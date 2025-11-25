आज 25 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आर्थिक कार्यों में न करें निवेश, व्यवस्था पर निंयत्रण बनाए रखें

मिथुन - परिजनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. घर के बडों की सीख सलाह अपनाएंगे. नीति नियम व सजगता से आगे बढ़ेंगे. स्थिति समझकर आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. आवश्यक कार्याें में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य के मामले में ढिलाई न दिखाएं. जोखिमपूर्ण कार्य टालें. अप्रत्याशित घटनाक्रम बढ़ सकता है. कामकाज प्रभावित रह सकता है. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. लापरवाही से बचेंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - नए मामलों से जुड़ने की जल्दी न करें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. अधिक भार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. व्यवस्था पर निंयत्रण बनाए रखें. सामंजस्य से काम लें.

धन संपत्ति- रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशितता पर अंकुश बढ़ाएं. दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है. बड़प्पन की सोच रखें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंट में सतर्कता बनाए रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों का साथ सहयोग रहेगा. अपनों की मदद से कार्यगति संवरेगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. विपक्ष से सावधानी बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. सलाह से चलेंगे. जल्दबाजी से बचें. गोपनीयता रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार का ध्यान रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. भावुकता पर अंकुश रखेंगे. स्वयं की संवार बढ़ाएं. सात्विकता रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सतर्क रहें.

शुभ अंक: 5 7 और 9

शुभ रंग: पीच

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पीड़ितों की सहायता करें.

