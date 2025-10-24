scorecardresearch
 

Feedback

आज 24 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले ठगी का शिकार होने से रहें सावधान, व्यवसायिक स्थिति सामान्य रहेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 24 October 2025, Gemini Horoscope Today: योजना बनाकर कार्य करेंगे. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहेंगे. निवेश के प्रयासों में गति आएगी. करियर कारोबार सहज रहेगा. विदेश के मामलों में उतावलापन न दिखाएं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - निवेश को बढ़ावा देंगे. बजट पर फोकस बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करेंगे. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहेंगे. निवेश के प्रयासों में गति आएगी. करियर कारोबार सहज रहेगा. विदेश के मामलों में उतावलापन न दिखाएं. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. अफवाह में न आएं. निवेश संबंधी मामले योजनानुसार आगे बढ़ें. धैर्य से काम लें. न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ें. दिखावा व लापरवाही करने से बचें. सूझबूझ समन्वय से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में मिश्रित परिणाम बनेंगे. आर्थिक गतिविधियों में जल्दबाजी न करें. लक्ष्य पर फोकस रखें. लुभावने प्रस्तावों में न आएं. व्यवसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. कार्य व्यापार के लिए समय प्रबंधन बढ़ाएं.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश पर बल बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान दें. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. योजना के अनुसार कार्य करें. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य रखें. धोखाधड़ी व ठगी के शिकार होने से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

भाई दूज पर मिथुन राशि वालों को प्राप्त होंगे नए अवसर, न करें ये एक गलती 
मिथुन: धन लाभ के रास्ते बनेंगे, मित्रों से मदद मिलेगी 
सेहत के मामले में लापरवाही न करें, वाणी पर नियंत्रण रखें 
गोवर्धन पूजा वाले दिन मिथुन राशि वालों को मिलेगा दोस्तों का साथ, संबंधों का उठाएंगे लाभ 
समय का प्रबंधन रखेंगे, निजी संबंधों में सुधार होगा 

प्रेम मैत्री- स्वजनां का सहयोग रहेगा. मन की बात कहने में विवेक बनाए रखें. भावनात्मक मामलों में सहजता रखेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल होगा. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध मामले साधने का प्रयास होगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल बनाए रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. तैयारी से आगे बढ़ें.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग :स्काई ब्लू

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. दान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement