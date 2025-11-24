आज 24 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: अवसर बढ़ेंगे,प्रिय से भेंट होगी

मिथुन - पेशेवर रिश्ते संवरेंगे.करियर व्यापार मजबूत बना रहेगा.साझा कार्योंें को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.नेतृत्व क्षमता का विकास होगा.मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा.सबको जोड़ने में सफल होंगे.शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे.जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे.सीख सलाह का लाभ उठाएंगे.संपर्क बेहतर रहेगा.साझा लाभ बन सकते हैं.गरिमा गोपनीयता रखेंगे.नेतृत्व संभालेंगे.दाम्पत्य में मधुरता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक एवं वाणिज्यिक विषयों में तेजी दिखाएंगे.सूझबूझ और सहकार से काम लेंगे.अन्य की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे.व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक निर्णय लेने उत्साह दिखाएंगे.लेनदेन में सक्षम बने रहेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे.आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे.शुभता बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सुधार होगा.दाम्पत्य में मजबूती बनी रहेगी.भावनात्मक विषयों में सहज बने रहेंगे.निजी जीवन मधुर बना रहेगा.घर परिवार के लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे.सभी के समर्थन से आगे बढ़ते रहेंगे.संबंध प्रभावशाली रहेंगे.प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे.प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सोच बड़ी बनाएंगे.लापरवाही से बचेंगे.तोलमोल कर बात रखेंगे.आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी.बड़प्पन से काम लेंगे.उत्साह और मनोबल बढ़ें रहेंगे.

शुभ अंक: 1 5 और 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.टीम भावना से काम लें.

---- समाप्त ----