आज 24 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले धनधान्य के कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे, सफलता का परचम बुलंद रहेगा

मिथुन - प्रबंधकीय प्रयासों में तेजी आएगी. बड़ों का साथ समर्थन बनाकर रखने पर जोर होगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यां को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ प्रतिशत संवारने पर जोर होगा. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ से काम लेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. धनधान्य के कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चाओं में पहल रखेंगे. निजी संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अतिथि आ सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल व व्यक्तित्व संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर करेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. संवाद संवारें.

