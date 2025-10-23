scorecardresearch
 

आज 23 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: भाई दूज पर मिथुन राशि वालों को प्राप्त होंगे नए अवसर, न करें ये एक गलती

Aaj ka Mithun Rashifal 23 October 2025, Gemini Horoscope Today: विभिन्न मोर्चाें पर तेजी बनाकर रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा.

मिथुन - प्रेम और स्नेह के मामलों पर फोकस बना रहेगा. पेशेवरों की सीख का सम्मान रखेंगे. करीबियों के सहयोग से प्रदर्शन संवरेगा. करियर व्यापार को बढ़ावा देगे. विभिन्न मोर्चाें पर तेजी बनाकर रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. सलाह से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में नए अवसर बनेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. योजनाओं के पालन में आगे होंगे. पंरपरागत व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. करियर के प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. गति तेज बनी रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से कार्य सधेंगे. वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में हल होंगे. साहस से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. मित्रगण पक्ष में बनेंगे. निजी संबंधों में परस्पर भरोसा बढे़गा. अपनों के साथ सुख के पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में पहल बनाए रखे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक: 3 5 ऑर 6

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. अनुशासन अपनाएं.

