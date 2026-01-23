आज 23 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: सफलता पाएंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

मिथुन - भाग्य की प्रबल स्थित बनी रहेगी.साख संवार बढ़त पर रहेंगे.आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.बड़ी सोच से काम लेंगे.प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर रहेंगे.महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे.योजनाओं ेमें संवार बनी रहेगी.व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा.लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.लंबी दूरी की यात्रा संभव है.सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे.संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.कारोबार में उछाल रहेगा.इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं.चहुंओर सफलता पाएंगे.लाभ प्रभाव बढ़ा रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं को समर्थन मिलेगा.प्रभाव में वृद्धि होगी.आय उम्मीद से अच्छी रहेगी.वाणिज्यिक मामले बनेंगे.कार्यक्षमता बढ़ेगी.संकल्पों को पूरा करेंगे.सभी क्षेत्रों में प्रभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे.संबंधों का लाभ उठाएंगे.आय के स्त्रोत खुलेंगे.आर्थिक क्षेत्र में लाभ एवं सुधार के संकेत हैं.सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे.बचत में रुचि लेंगे.भेंटवार्ता में बेहतर होंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे.मन के मामले संवरेंगे.प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे.शुभ संदेश प्राप्त होंगे.सभी जन प्रसन्न रहेंगे.व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे.भावनात्मकता बढ़ेगी.प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.मैत्री संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सफलता पाएंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे.उत्साह आगे बढ़ेंगे.सहयोग की भावना बढ़ेगी.बड़प्पन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5 6 7

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.धर्मस्थल जाएं.

---- समाप्त ----