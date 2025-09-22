scorecardresearch
 

आज 22 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: नवरात्र के पहले दिन मिथुन राशि वाले लक्ष्य पर फोकस रखें, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 22 September 2025, Gemini Horoscope Today: शुभता सहजता रहेगी. परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार पर फोकस रखें.

gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - घर परिवार के लोगों के साथ उचित संवाद बनाए रखें. पैतृक मामलों में उमंग उत्साह बढा रहेगा. परिजनों से मेलमिलाप बनाए रखेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. शुभता सहजता रहेगी. परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार पर फोकस रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. सभी के प्रति सहज सजग बने रहेंगे. नीति नियमों की अवहेलना से बचेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगीं. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधकीय मामले गति पाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. स्वार्थ व संकीर्णता के भाव से बचें. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. प्रशासनिक कार्य साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सोच बड़ी बनाएं. जिद में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में धर्मपालन बनाए रखेंगे. करीबियों संग चर्चा संवाद बेहतर होगा. भेंट मुलाकात में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. साहस संपर्क बनाए रखेंगे. अपनों की सीख सलाह से चलेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. बड़ों की सुनें. ध्यान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
