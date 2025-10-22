scorecardresearch
 

Feedback

आज 22 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: गोवर्धन पूजा वाले दिन मिथुन राशि वालों को मिलेगा दोस्तों का साथ, संबंधों का उठाएंगे लाभ

Aaj ka Mithun Rashifal 22 October 2025, Gemini Horoscope Today: टीम का सहयोग होगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. मेहनत व कौशल से लक्ष्य साधेंगे. क्षमाशीलता बनाए रखेंगे. परिचितों व मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - मित्रों व शुभचिंतकों से आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी. उद्योग व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. टीम का सहयोग होगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. मेहनत व कौशल से लक्ष्य साधेंगे. क्षमाशीलता बनाए रखेंगे. परिचितों व मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वजनों में खुशियों को साझा करेंगे. उद्योग व्यापार संवार पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरणर बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अनुभवी सहयोगी होंगे. सूझबूझ से लाभ संवारेंगे. कामकाज की गति बेहतर बनी रहेगी. पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- पेशेवर उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पाएगा. साहस से कार्य बनेंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साथियों में सहकार बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

समय का प्रबंधन रखेंगे, निजी संबंधों में सुधार होगा 
2026 में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जानें कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए अगला एक साल 
दिवाली के दिन मिथुन राशि वाले प्रभावशाली बने रहेंगे, महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे 
आपके खर्चे बढ़ेंगे, जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें 
प्रबंधन से जगह बनाएंगे, निजी क्षेत्र में बेहतर रहेंगे 

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी में शामिल होंगे. प्रेम और स्नेह बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. मनोरंजन के मौके बनेंगे. आसपास का माहौल ऊर्जामय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. करीबियों को समय देंगे. सबका साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्राथमिक शिक्षा पर फोकस होगा. कार्यशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान योग अपनाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 4 और 5

शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. स्पष्टता बनाए रखें

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement