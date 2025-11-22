आज 22 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: लाभ बढ़ा हुआ रहेगा, साख व सम्मान में वृद्धि होगी

मिथुन - पेशेवर मामलों में लापरवाही न बरतें. लाभ का प्रतिशत प्रभावित रह सकता है. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. अति उत्साह नहीं दिखाएंगे. सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. विपक्ष से सावधान रहेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आवश्यक मामले गति लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष मिश्रित बना रहेगा. पेशेवर मामलों में उत्साह दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. करियर कारोबार में अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग को बढाएंगे. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. साख व सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- औरों की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. अपनों का भरोसा रखेंगे. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन बना रहेगा. प्रिय से जरूरी बात कह सकेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. मित्रता निभाएंगे. सहयोग बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत संतुंलित रहेगी. विनम्रता बढ़ाएंगे. अन्य पर शीघ्र भरोसा करने से बचेंगे. गंभीर विषयांे में रुचि रहेगी. कर्मठता बनाए रखेंगे. मनोबल

शुभ अंक: 4 5 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. सेवाभाव बनाए रखें.

