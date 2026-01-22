scorecardresearch
 
आज 22 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का भाग्य होगा मजबूत, प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 22 January 2026, Gemini Horoscope Today: सफलता पाएंगे. भाग्य और प्रभाव बेहतर बना रहेगा. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे.

मिथुन - भाग्य की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. आस्था विश्वास से सभी मामले साधेंगे. व्यावसायिक पक्ष बलवान बना रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. भाग्य और प्रभाव बेहतर बना रहेगा. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सबका साथ समर्थन पाएंगे. लोग मदद बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लक्ष्य को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. पेपरवर्क में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के नवस्त्रोत खुलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में विश्वास और सहकार बढ़ेगा. घर में उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. मन के मामले संवार पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा व साक्षात्कार में सफलता पाएंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार जगत्पालक श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. संकल्प रखें.

