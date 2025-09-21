scorecardresearch
 

आज 21 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: सूर्य ग्रहण करा सकता है धन लाभ, यात्रा पर जा सकते हैं

Aaj ka Mithun Rashifal 21 September 2025, Gemini Horoscope Today: सामाजिक चर्चाओं में रुचि बढ़ेगी.परिजनों से सामंजस्य रखेंगे.सुख साझा करेंगे.यात्रा के अवसर बनेंगे.चर्चा संवाद फोकस रहेगा.

मिथुन - श्रेष्ठ लोगों से भेंट मुलाकात होगी.प्रतिभा एवं कौशल प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.निजी संबंधों में संवाद एवं सहकारिता बढ़ाएंगे.वाणिज्य व्यापार में प्रभावशाली स्थिति बनाए रहेंगे.बंधुजनों से करीबी बढ़ेगी.विविध संबंधों में ऊर्जा बनाए रखेंगे.चहुंओर अनुकूल वातावरण रहेगा.सामाजिक चर्चाओं में रुचि बढ़ेगी.परिजनों से सामंजस्य रखेंगे.सुख साझा करेंगे.यात्रा के अवसर बनेंगे.चर्चा संवाद फोकस रहेगा.शुभता और सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सूझबूझ और साहस से बेहतर स्थिति पाएंगे.कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक सफलता बढ़त पर रहेगी.यात्राएं बढ़ेंगी.संबंधों में सुधार आएगा.करियर व्यापार में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.सुविधा संसाधनों एवं कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा.धनधान्य में वृद्धि होगी.उधार से बचेंगे.वांछित सूचना प्राप्त करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का घर में आना बना रहेगा.प्रेम स्नेह के प्रयास बेहतर होंगे.सहकारिता व साहचर्य को बल मिलेगा.परिवार से करीबी रहेगी.मित्रों से तालमेल रखेंगे.सभी प्रसन्न होंगे.हर्ष आनंद से आगे बढ़ेंगे.सुख सौख्य बना रहेगा.संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.रिश्तों में मिठास रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य का त्याग करें.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.अपनों का विश्वास जीतेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.जीवनस्तर संवरेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.विनम्रता बढ़ाएं.

