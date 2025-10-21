आज 21 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: समय का प्रबंधन रखेंगे, निजी संबंधों में सुधार होगा

मिथुन - सहयोग व सूझबूझ से व्यावसायिक परिणाम बेहतर बनाएंगे. कार्यक्षमता बढत पर रहेगी. योग्यजन सुंदर प्रस्ताव पाएंगे मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि रखेंगे. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधां में शुभता और सम्मान रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को समय पर पूरा करें. कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.
नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी.
धन संपत्ति- लाभ का स्तर संवरेगा. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी.
=प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. सुख व वैभव से रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. बड़प्पन से काम ल्रेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा.
शुभ अंक : 3 4 5 और 9
शुभ रंग : रस्ट कलर
आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. अनुशासन रखें.