आज 21 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें, विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है

Aaj ka Mithun Rashifal 21 November 2025, Gemini Horoscope Today: चर्चा में उतावली न दिखाएं. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है. अनुशासन बनाए रखें.

मिथुन- पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाजी सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. मेहनत से उचित जगह बनाए रखेंगे. विरोधियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. मिश्रित परिणाम पाएंगे. नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं. तार्किकता से काम लेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों को महत्व देंगे. कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार के लेनदेन में सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कामकाज में अनुशासन बढ़ाएं. भ्रम व बहकावे में न आएं. परिश्रम और प्रशिक्षण के बल पर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सेवाकार्य में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम पूर्ववत् बने रहेंगे. चर्चा में उतावली न दिखाएं. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है. अनुशासन बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- मित्रों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तेदार सहयोगी होंगे. निजी संबंधों में स्पष्टता रखें. जरूरी सूचना मिल सकती है. भावनात्मक मामलों में सहज रहें. प्रेम में धैर्य बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. चालाक व धूर्त लोगों से दूरी बनाएं. मन की बात कहने में संकोच होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान दें. अनुशासन रखें. मौसमी सावधानी बरतें. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: आकाश के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. श्रमशील रहें. धैर्य न खोएं.

