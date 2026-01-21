scorecardresearch
 
आज 21 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा, रिश्तों को बल देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 21 January 2026, Gemini Horoscope Today: मित्रता घनिष्ठ होगी. पारिवारिक स्थिति संवरेगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे.

मिथुन- भाग्य की प्रबलता से कामकाज सकारात्मक और प्रभावपूर्ण बना रहेगा. करीबियों से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासां से सभी प्रभावित होंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि रहेगी. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. पेशेवर मामलों में तेजी लाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति में तेज सुधार आएगा. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. व्यर्थ आशंकाएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा. घर में अनुकूलन रहेगा. मन की बात प्रिय से कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. पारिवारिक स्थिति संवरेगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा होगा. सुखद वातावरण का निर्माण करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 और 5
शुभ रंग : हल्का हरा
आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. धर्म के कार्य करें.

---- समाप्त ----
