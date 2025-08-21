आज 21 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा, पेशेवर जिम्मेदारी निभाएंगे

मिथुन - जीवनस्तर बेहतर बना रहेगा.प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा.सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा.घर में शुभ संस्कारों का वातावरण बना रहेगा.करियर कारोबार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे.सबका साथ और विश्वास बनाए रखेंगे.घर आए का हरसंभव सम्मान करेंगे.अच्छे होस्ट बने रहेंगे.रक्त संबंधों में भरोसा बनाए रखेंगे.अतिथि का सत्कार करेंगे.बड़प्पन की सोच रहेगी .धनधान्य बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यां में सक्रियता बनाए रखेंगे.सूझबूझ व सामंजस्य आगे बढेंगे.कार्ययोजनाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.पेशेवर जिम्मेदारी निभाएंगे.

धन संपत्ति- इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे.संपत्ति के कार्यां पर ध्यान देंगे.आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी.बचत व बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा.परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे.संग्रह में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- सुख संसाधनों में वृद्धि होगी.व्यक्तित संबंध बल पाएंगे.मन के मामले संवार पर रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.प्रेम में मधुरता बढ़ी रहेगी.भव्य आयोजन में शामिल होंगे.सबका आदर सम्मान रखेंगे.प्रिय से भेंट होगी.अपनों को सरप्राइज करेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- लक्ष्य साधने पर जोर होगा.व्यक्तित्व फोकस बनाए रखेंगे.खानपान पर संवार रहेगा.उत्साह से कार्य करेंगे.लक्ष्य पर ध्यान देंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.वचन बनाए रखें.

---- समाप्त ----