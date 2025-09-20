आज 20 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा, प्रयासों में तेजी आएगी

मिथुन - भावनात्मक स्थिति को संतुलित बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से सभी मामलों को साधेंगे. सहकारिता व साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य साधेंगे. परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक विषयों में अंकुश रखेगे. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. कम दूरी की यात्रा संभव हो सकती है.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक उपलब्धियों व लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. प्रयासों में तेजी आएगी. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. करियर व्यापार में इच्छित जगह बनाएंगे. पेशेवर कार्योंं को प्राथमिकता में रखेंगे.

धन संपत्ति- नीति नियमों का पालन करेंगे. हितप्रद परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. संपर्कां का लाभ मिलेगा. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. करीबियों की इच्छाओं पर ध्यान देंगे. अतिथि का आगमन बना रहेगा. सबका सम्मान करेंगे. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. संबंधों पर फोकस रखें. प्रेम विश्वास बल पाएंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. स्वजनों की मदद रखेंगे. बंधुओं संग शुभ समय बिताएंगे. मतभेद मिटेंगे.बड़ी सोच से बेहतर परिणाम पाएंगे. बहस विवाद से बचेंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ें. जिद से बचें. निजी गतिविधियों में धैर्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में आकर्षण बनाए रहेंगे. शांत और विनम्र बने रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. आलस्य को त्यागें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 5 6 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भक्ति बढ़ाएं.



---- समाप्त ----