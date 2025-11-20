आज 20 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले लेनदेन में सजगता बरतेंगे, पेशेवर एवं तार्किक विषय गति पाएंगे

मिथुन - आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. मेहनत और जिम्मेदारी से करियर कारोबार के मामलों को हल करें. कामकाज में सतर्कता बनाए रहें. नियम अनुशासन को बढ़ावा देंगे. सूझबूझ और स्मार्ट वर्किंग से काम लेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. नौकरी के प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई्र जा सकती है. संबंधों में सहजता रखेंगे. पेशेवर एवं तार्किक विषय गति पाएंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अन्य के बहकावे में न आएं. उचित जगह बनाए रखने का दबाव बना रहेगा. पेशेवरता को बल मिलेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतें. परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष पूर्ववत् रहेगा. लेनदेन में सजगता बरतेंगे. उधार से बचेंगे. अपरिचितों पर जल्द भरोसा नहीं करें. समकक्षों का साथ विश्वास बढ़ाएं. व्यवस्था को सुचारु बनाए रखें. नियमों का पालन रखें.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सामान्य रहेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप कार्य करेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे. परस्पर संवाद संचार बेहतर रहेगा. उतावली व दिखावे से बचेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक संवाद में सतर्क रहेंगे. मौसमी सावधानी बरतेंगे. प्रयासों में गंभीरता लाएंगे. तर्कशीलता बढ़ाएंगे. सेहत पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 3 4 और 5

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. स्मार्टनेस बढ़ाएं.

