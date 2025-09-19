scorecardresearch
 

आज 19 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का लाभ प्रतिशत बड़ा होगा, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 19 September 2025, Gemini Horoscope Today: सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संवाद संवरेगा. संपर्क व सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर तेज गति पाएगा. विविध प्रयासों में सफल होंगे.

मिथुन - वाणिज्य व्यापार में शुभता रहेगी. पेशेवर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. अपनों से संवाद में विश्वास बनाए रखेंगे. सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनां से भेंट के अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सूचनाओं का संचार बढ़ा रहेगा. परिवार से नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय विषयों में पहल पराक्रम बना रहेगा. सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संवाद संवरेगा. संपर्क व सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर तेज गति पाएगा. विविध प्रयासों में सफल होंगे.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार का क्षेत्र विस्तार पाएगा. लाभ प्रतिशत बड़ा होगा. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा स्तर बना रहेगा. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. कारोबारी यात्रा संभव है.

प्रेम मैत्री- सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे. बंधुओं से भेंट संवाद बढ़ाएंगे. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

