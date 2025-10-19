scorecardresearch
 

आज 19 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: प्रबंधन से जगह बनाएंगे, निजी क्षेत्र में बेहतर रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 19 October 2025, Gemini Horoscope Today: व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. साथियों की बात को अनदेखा न करें. परिजनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. कला कौशल को देंगे.

मिथुन - पारिवारिक संबंधां में सुधार की कोशिश होगी. सहज भाव से आगे बढ़ते रहें. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. रक्त संबंधियों के साथ समय साझा करेंगे. आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. साथियों की बात को अनदेखा न करें. परिजनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. कला कौशल को देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों के साथ जुड़ेंगे. कामकाजी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. तेजी की कोशिश रहेगी. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. प्रबंधन से जगह बनाएंगे. निजी क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. विविध प्रयासों को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले उम्मीद से अच्छे रहेंंगे. कारोबारी माहौल का लाभ उठाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाएं साझा करने से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों की मदद की भावना बढ़ेगी. परिजनों की बात को अनदेखा नहीं करेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे. आशंकाओं में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अंहकार से बचें. नियमित जांच बनाए रखें. भावुकता व अतिसंवेदनशीता त्यागे. बड़ों की सुनें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सौरमंडल के स्वामी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. धैर्य रखें.
 

