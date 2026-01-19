scorecardresearch
 
आज 19 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: धूर्त व ठगों से दूरी बनाए रखें, स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं

Aaj ka Mithun Rashifal 19 January 2026, Gemini Horoscope Today: वित्तीय मामलों में पहल करने से बचें. व्यवस्थागत अनुशासन रखें. बड़ों की बातों का पालन करें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. धूर्त व ठगों से दूरी बनाए रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

मिथुन - समय साधारण बना हुआ है. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सजगता से आगे बढ़ें. ठगों और विपक्षियों से सावधानी बनाए रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य सधेंगे. नीति धर्म का पालन करें. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे. खानपान और सेंहत देखें. अतिउत्साह और भावुकता में न आएं. चर्चा में विनम्र रहें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. कार्य व्यापार में दबाव बना रह सकता है. कारोबार को अपनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. करियर में सावधानी बरतें.
                                                                                                                                                          धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में पहल करने से बचें. व्यवस्थागत अनुशासन रखें. बड़ों की बातों का पालन करें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. धूर्त व ठगों से दूरी बनाए रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. भेंटवार्ता में अवसर का इंतजार करेंगे. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. संबंध संवरेंगे. प्रिय से अधिक अपेक्षाएं न रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान दें. गोपनीयता रखें. योग प्राणायाम बढ़ाएं. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 1 2 3 5 8

शुभ रंग : एक्वा कलर

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पीड़ितों की मदद करें.

