आज 18 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: धनतेरस पर मिथुन राशि वाले संबंधों का उठाएंगे लाभ, प्राप्त करेंगे शुभ समाचार

मिथुन - आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. साहस पराक्रम व तैयारी बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा.

नौकरी व्यवसाय- लाभ को संवारने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अन्य के मामलों में हस्तक्षेप से बचें. पेशेवरता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

धन संपत्ति - टीम की भावना बल पाएगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर बनाए रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. शुभ समाचारों को प्राप्त करेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामले सुखप्रद बने रहेंगे. बंघुजनों से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनां का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 1 5 8 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहज संवाद बनाए रखें.

