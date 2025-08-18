scorecardresearch
 

आज 18 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: पेशेवरों भरोसा जीतें, आर्थिक लाभ मिलाजुला बना रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 18 August 2025, Gemini Horoscope Today: मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. रिश्ते निभाएंगे. व्यर्थ का दिखावा न करें.

मिथुन - महत्वपूर्ण मामलों को लंच के बाद करने पर जोर होगा. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाए रहेंगे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. रिश्ते निभाएंगे. व्यर्थ का दिखावा न करें.

नौकरी व्यवसाय - दूर देश के मामलों में सक्रियता आएगी. आवश्यक कार्यां में तेजी दिखाएं. कार्य व्यापार में अनावश्यक चर्चा संवाद से बचें. नीति नियमों की सजगता रखें. पेशेवरों भरोसा जीतें. आर्थिक लाभ मिलाजुला बना रहेगा.

धन संपत्ति- खर्च व निवेश पर अंकुश लगाए रखें. बजट की अनदेखी से बचेंगे. आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें. लेनदेन पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी में चूक न करें. अनुबंधों में स्पष्टता रखें. विश्वास बनाए रहें. व्यवस्था पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में जल्दबाजी न करें. अवसर पर पक्ष रखने का प्रयास करें. भावनात्मक विषयों में मतभेद उभर सकते हैं. वार्ता में सजगता बढ़ाएं. अपनों के बीच सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- तार्किकता से काम लें. बड़ी सोच रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें.

शुभ अंक : 2 5 8 और 9

शुभ रंग :  आसमानी

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.
 

