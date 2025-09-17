आज 17 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि के जातकों को धनधान्य में मिलेगी बढ़ोतरी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे

मिथुन - करीबीजन व परिचित महत्वपूर्ण मामलों में सहायक होंगे. घर पर स्वजनों का आना बना रहेगा. अपनों से प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. भव्य एवं आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. भेंटवार्ताएं सफल हांगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. व्यवसाय में इच्छित फलवृद्धि होगी. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. व्यापार में बढ़त रहेगी.

धन संपत्ति- धनधान्य के संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. लाभ-प्रभाव बढ़ेगा. संपत्ति संबंधी विषय हल होंगे. बैंकिंग कार्यों पर फोकस बना रहेगा. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों के साथ भेंट बढ़ाएंगे. वार्ता में जल्दबाजी से बचेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद संवारेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. रक्त संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जबावदेही लेने का भाव रहेगा. खानपान प्रभावी रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : लाइट ग्रीन

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. सज संवरकर रहें.

