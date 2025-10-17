scorecardresearch
 

आज 17 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: कार्यविस्तार पर जोर रहेगा, प्रयास बेहतर बने रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 17 October 2025, Gemini Horoscope Today: संकोच दूर होगा. वाणिज्य व्यापार में अधिकाधिक लाभ का प्रयास रहेगा. परंपरागत विषयों में रुचि रहेगी. साहस पराक्रम के कार्योंं में सफल रहेंगे.

मिथुन - कामकाजी चर्चा संवाद में सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वजनों व परिचितों से करीबी बढ़ेगी. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें.योग्यता का लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे. सहकार बढ़ेगा. संकोच दूर होगा. वाणिज्य व्यापार में अधिकाधिक लाभ का प्रयास रहेगा. परंपरागत विषयों में रुचि रहेगी. साहस पराक्रम के कार्योंं में सफल रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को बेहतर लाभ होगा. अधिकारियों से मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. कामकाजी वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कार्य़विस्तार पर जोर रहेगा. प्रयास बेहतर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- साहसिक फैसले लेंगे. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधने पर जोर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. लाभ संवारेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को तेजी से पूरा करने पर बल रहेगा.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामलों में सुख सौख्य और सहजता बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में उतावली से बचेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता पर फोकस रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठा बांटें. पहल बढ़ाएं.

