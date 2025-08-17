scorecardresearch
 

आज 17 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: उधार से बचें, खर्च व निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 17 August 2025, Gemini Horoscope Today: मितभाषी बने रहेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

मिथुन - व्यक्ति संपर्कां व रिश्तों को मजबूती देंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी बनाए रखेंगे. योजनाओं को टाल सकते हैं. सेवाकार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सजगता बनाकर रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. तार्किक गतिविधियां व लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- पेशेवरों की बात पर ध्यान देंगे. लेनदेन में सावधानी बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. उधार से बचें. खर्च व निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन के लिए सामान्य समय है. सभी से तालमेल बनाकर रखें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. अपनों का भरोसा बनाए रखें. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ाएं. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. प्रेम में आस्था बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विदेश के विषयां में रुचि रहेगी. कर्मठता से कार्य करेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 7 और 8

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. प्राथमिकता सूची बनाएं.

