आज 16 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा,कार्य विस्तार पर जोर होगा

Aaj ka Mithun Rashifal 16 September 2025, Gemini Horoscope Today: प्रयासों में तेजी आएगी.सभी क्षेत्रों में अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे.लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.कार्य विस्तार पर जोर होगा.उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.

मिथुन - रचनात्मकता पर जोर बना रहेगा.अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे.पेशेवर कार्यों में गति बढ़ाएंगे.लाभ एवं प्रभाव संबंधी प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी.लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी.साख सम्मान बनाए रखेंगे.व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा.भूमि भवन के कार्य बनेंगे.कला कौशल को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- साझीदारी में सफल होंगे.नवीन गतिविधियों पर फोकस बनाए रखेंगे.प्रयासों में तेजी आएगी.सभी क्षेत्रों में अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे.लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.कार्य विस्तार पर जोर होगा.

धन संपत्ति- करियर व्यापार में इच्छित सफलता पाएंगे.व्यवसायिक कार्य गति लेंगे.पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे.लेनदेन में उत्साहित रहेंगे.विविध प्रयासों में सफल होंगे.उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.धनधान्य संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उछाल आएगा.सामंजस्य बढ़ाने की सोच रखेंगे.भावनात्मक संबधों में करीबी आएगी.प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.परस्पर विश्वास बढ़ा रहेगा.स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे.साझा भावना रखेंगे.अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से काम लेंगे.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.जरूरी निर्णय ले सकते हैं.कार्य ऊर्जा बढ़ेगी.संवेदनशीलता रखेंगे.रहन सहन संवरेगा.

शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.रुटीन संवारें.नया सोचें.

---- समाप्त ----
