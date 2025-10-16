scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के वित्तीय मामलों में अवसर बनेंगे, पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 16 October 2025, Gemini Horoscope Today: पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - परिवार को समय देने का भाव बढ़ेगा. भव्यता व खानपान पर ध्यान देंगे. भाईयों के साथ मिलकर कार्यों को पूरा कर सकते हैं. साहस व तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी संबंधों का लाभ मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. कामकाज में अनावश्यक चर्चाओं से बचेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. कला प्रदर्शन में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में अवसर बनेंगे. कार्यविस्तार पर फोकस रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. जोखिम न लें. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जरूरी टिप- क्रोध से बचें 
बुधवार के दिन मिथुन राशि वाले पाएंगे इच्छित परिणाम, संग्रह संरक्षण पर देंगे जोर 
काम में आ रही परेशानी दूर होगी, शुभ रंग होगा गुलाबी 
सबसे बनाकर चलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी 
शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपाय- गाय को रोटी खिलाएँ 

प्रेम मैत्री- सुखकर संवाद बनाए रखेंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में सामंजस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद को बढ़ावा देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. संचार मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. स्वास्थ्य देखें.

Advertisement

शुभ अंक: 3 5 7 और 8

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कथा सुनें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement