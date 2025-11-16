scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: अहंकार से बचें, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं

Aaj ka Mithun Rashifal 16 November 2025, Gemini Horoscope Today: सहनशीलता बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. जिद व अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सलाह पर ध्यान दें. स्वार्थ त्यागें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - करियर व्यापार में उत्साह से काम लेंगे. लाभ प्रतिशत सहज बना रहेगा. प्रबंधन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्ट रहेंगे. निजी विषयों में उर्जा उत्साह रखेंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे. आत्म नियंत्रण बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. जिद व अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सलाह पर ध्यान दें. स्वार्थ त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़ों की सीख सलाह सुनेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. विभिन्न प्रयासों में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. जरूरी वस्तुओं की खरीदी में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रिय होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वाले सक्रियता सहजता दिखाएंगे, कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा 
मिथुन: धन लाभ का योग है, रुके हुए काम पूरे होंगे 
मिथुन राशि वालों का पेशेवर संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा, मामले लंबित रखने से बचें 
मिथुन: लड़ाई झगड़े से बचें, प्रोफेशन में तकक्की का योग है 
रुके हुए कार्य पूरे होंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. दिखावे की स्थिति व उतावलेपन से बचें. निजी मामलों में रुटीन रखें. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. वरिष्ठों की बातों को ध्यान से सुनें. अपनों को सरप्राइज करेंगे. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. मितभाषी रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- घर पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. भावुकता पर अंकुश बढ़ाएं. संवदेनशीलता बनी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. शारीरिक असहजताएं दूर होंगी.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 7 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. स्वर्णादि का दान और प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement