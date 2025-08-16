scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: जन्माष्टमी पर मिथुन वालों की शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 16 August 2025, Gemini Horoscope Today: वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहें. सामंजस्य व सद्भाव का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - सभी जरूरी मामले लंच तक पूरे कर लेने का प्रयास बनाए रखें. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहें. सामंजस्य व सद्भाव का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर चर्चाओं में स्पष्टता रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् बना रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य रहेंगे. व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बड़ों का आज्ञापालन रखें.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी न करें. उधार के लेनदेन से बचें. अनजानों से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. कोर्ट के मामले उभरने की आशंका है.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन: आपका सम्मान बढ़ेगा, वाणी में विनम्रता रखें 
मिथुन राशि वाले उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे, कामकाजी हित साधने में सफल होंगे 
मिथुन: तेजी से काम करने का दिन है, मित्रों की सलाह से फैसले करें 
मिथुन राशि वाले लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ें, साहस व सूझबूझ से बेहतर प्रदर्शन करें 
मिथुन: भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे काम पूरे होंगे 

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सूझबूझ व सामंजस्य रखेंगे. अधिकांश मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. तालमेल बनाए रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर बल बना रहेगा. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सतर्कता बरतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement