आज 15 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: तेजी से कार्य करेंगे, फोकस बना रहेगा

मिथुन - सूझबूझ से कार्य करेंगे. अपनों के लिए अनुकूलन बनाए रखेंगे. परंपरागत के साथ आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. करियर एवं वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. नवीन कोशिशों में रुचि रहेगी. नवाचार बढ़ाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी. साख संवरेगी.

नौकरी व्यवसाय- पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उम्मीद से बेहतर कामकाज रहेगा. सबका साथ एवं सहयोग मिलेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. फोकस बना रहेगा.

धन संपत्ति- उच्च वर्ग से संबंधों का लाभ उठाएंगे. धनधान्य बढ़ाने पर जोर होगा. लाभ में वृद्धि होगी. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. साहस दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- सभी से सुखद संवाद व तालमेल बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. करीबियों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र संख्या में वृद्धि होगी. मन प्रसन्न रहेगा. सबके हित की सोच रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रक्त संचार बेहतर बना रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक : 2 5 6

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

