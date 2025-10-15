आज 15 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: बुधवार के दिन मिथुन राशि वाले पाएंगे इच्छित परिणाम, संग्रह संरक्षण पर देंगे जोर

मिथुन - व्यक्तिगत संबंधों में अनुकूलता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊर्जा रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. रहन-सहन उम्मीद से अच्छा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से सहयोग सहकार बढ़ाएंगे. अतिथि का स्वागत सत्कार करेंगे. पारिवारिक संबंधों को ऊर्जा देंगे. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. परंपरागत विषयों में तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. लोगों के समर्थन से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में तेज तरक्की के संकेत हैं. व्यापार में उछाल बना रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. व्यवसाय में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. प्रयासों में उचित गति रहेगी.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत बढ़त पर होगा. संग्रह संरक्षण पर जोर देंगे. बैंकिंग के कार्य बल पाएंगे. वादा वचन निभाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जीत का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में रुचि बढ़ाएंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. सभी से सद्व्यवहार रखेंगे. स्वजनों का आगमन होगा. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे.

स्वारथ्य मनोबल- बड़प्पन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊर्जा बना रहेगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

