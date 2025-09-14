scorecardresearch
 

आज 14 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: लेनेदेन में उधार से बचें, लिखापढ़ी में चूक ना करें

Aaj ka Mithun Rashifal 14 September 2025, Gemini Horoscope Today: अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार के मामले लंबित रह सकते हैं.समय सीमा का ध्यान रखें. विदेश यात्रा की संभावना है.

gemini horoscope
मिथुन - करियर कारोबार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी.लेनदेन में भूलचूक न करें.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास रखें.कामकाज में लापरवाही न दिखाएं.करीबियों और रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा.न्यायिक मामलों में सजगता रखें.खर्च और निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएं.अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा.अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.करियर व्यापार के मामले लंबित रह सकते हैं.समय सीमा का ध्यान रखें.विदेश यात्रा की संभावना है.

नौकरी व्यवसाय- दूर देश के कार्य बनेंगे.लक्ष्यों को पाने के लिए ओर प्रेरित रहेंगे.पेशेवरों को सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे.आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में भूलचूक नहीं करें.व्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास रखें.बजट में रुचि रहेगी.
धन संपत्ति-  आर्थिक स्थिति नियंत्रण के बाहर रह सकती है.खर्च पर अंकुश बनाए रखें.भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे.वातावरण सामान्य रहेगा.रुटीन रखेंगे.लेनेदेन में उधार से बचें.लिखापढ़ी में चूक से बचे.अनुबंधो में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा.करीबियों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी.अवसर का इंतजार करें.विश्वस्तों की अनदेखी नहीं करेंगे.अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें.प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे.मन की बात कहने में संकोच रहेगा.प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.वार्ता में विनम्र रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था मजबूत रहेगी.अतिविश्वास से बचें.मनोबल ऊंचा रहेगा.ठग सक्रियता दिखा सकते हैं.खानपान पूर्ववत् रहेगा.स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.दान धर्म बनाए रखें.

