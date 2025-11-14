आज 14 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का पेशेवर संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा, मामले लंबित रखने से बचें

मिथुन - आवश्यक कार्यों में देरी व ढिलाई न दिखाएं. लंच तक महत्वपूर्ण चर्चाओं को पूरे करने का प्रयास करें. इच्छित सूचना मिल सकती है. साहस में वृद्धि होगी. पराक्रम दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. बंधुजनों का साथ सहयोग पाएंगे. उत्साह से भरे रहेंगे. मध्यम दूरी की यात्रा संभव है. जिम्मेदारियों को समझेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. अनुकूलन बना रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में हितलाभ बना रहेगा. पेशेवर संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जरूरी विषयों में तेजी रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में वृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वादा पूरा करें. भेंटवार्ता सफल रहेगी.

प्रेम मैत्री- वाणी व्यवहार में उत्साह से करीबियों को प्रसन्न व प्रभावित करेंगे. निजी संबंधो में शुभता बढ़ेगी. घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. सभी की भावनाओं का आदर रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा. सद्भाव बढ़ेगा. सामंजस्यता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखें. आलस्य से बचें. प्रभाव बना रहेगा. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. सभी का सहयोग रहेगा. विनय विवेक से काम लें. सेहत देखें.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. मीठा बांटें. भेंटवार्ता बनाए रखें.

