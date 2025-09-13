scorecardresearch
 

आज 13 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: शनिवार के दिन मिथुन राशि वाले ठगों से रहें सावधान, हो सकती है आर्थिक समस्या

Aaj ka Mithun Rashifal 13 September 2025, Gemini Horoscope Today: रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे.

मिथुन - करियर में सूझबूझ व सावधानी बढ़ाने का समय है. लेनदेन में चूक से लाभ प्रभावित हो सकता है. बजट की अनदेखी से बचें. खर्च में सजगता बनाए रखें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषय सामान्य बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. परिश्रम से लक्ष्य पाएंगे. वादविवाद की आशंका है. वित्तीय दबाव बना रह सकता है. लक्ष्य पर नजर रखें.

धन संपत्ति - निवेश में वृद्धि के संकेत हैं. कोर्ट के मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें.

प्रेम मैत्री- संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएं. भावुकता व संवेदनशीलता और नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों को वचन देने से बचें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखेंगे. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें.

शुभ अंक: 4 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहकार रखें.

