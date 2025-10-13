scorecardresearch
 

आज 13 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे, परस्पर सहयोग बना रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 13 October 2025, Gemini Horoscope Today: नवीन मामलों में गति आएगी. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कला कौशल के प्रदर्शन से सबको प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे.

gemini horoscope
मिथुन - भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. पेशेवर अधिक अच्छा करेंगे. घर में मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. आर्थिक पक्ष संवार में बने रहेंगे. नवाचार में रुचि दिखाएंगे. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. सृजनात्मकता पर जोर बनाए रहेंगे. नवीन मामलों में गति आएगी. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कला कौशल के प्रदर्शन से सबको प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय - करियर कारोबार बेहतर बना रहेगा. कलात्मकता व रचनात्मकता पर जोर रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. करियर बेहतर बना रहेगा. आधुनिक विषयों में अनुकूलता रहेगी.

धन संपत्ति- चहुंओर लाभ और प्रभाव बना रहेगा. शुभता का संचार रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. आर्थिक मामलों तेजी दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबके साथ खुशियों को बांटेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्ते निभाएंगे. चर्चा एवं सूचना संप्रेषण बेहतर रहेंगे. करीबियों को समय देंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता सक्रियता रखेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सेहत के अवरोध दूर होंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. सूझबूझ से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2 4 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.
 

